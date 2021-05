Il cantante Aiello è stato ricoverato in ospedale, a scoprire tutto sono stati i fan a cui non è sfuggita l'assenza dai social

Ormai i social sono un vero e proprio mezzo di comunicazione e un modo per tenersi in contatto anche con i propri idoli. I follower, ormai, capiscono se qualcosa non va e questo è il caso anche di Aiello, il noto cantante partenopeo è stato ricoverato in ospedale.

I fan erano ormai troppo preoccupati per la sua assenza dai social e dopo i numerosi messaggi ha deciso di rompere il silenzio. Tramite un post su Instagram, il cantante reduce da Sanremo ha confessato di trovarsi in ospedale:

Credo che il social siano il luogo peggiore e migliore per abbattere le distanze, farsi sentire, condividere certe cose personali. Vi ho letto in questi giorni, mi avete più volte toccato gli occhi e il cuore. Sentirsi dire “mi manchi” o chiedere la ragione di un’assenza è qualcosa di speciale che io vivo con la mia famiglia e con i miei amici più cari. Se ci penso, con la maggior parte di voi non ci siamo mai visti né abbracciati ancora (per poco) e leggervi mi ha colpito molto.

Dopo i ringraziamenti sono però arrivate le note dolenti, Aiello è stato operato. Al momento non è chiaro il motivo dell’intervento chirurgico, ma fortunatamente non sembra ci siano cose gravi.

Ho subito un intervento, niente di particolarmente grave. Sto bene, e da pochi minuti mi sta tornando anche il sorriso. Se sono stato assente sui social e altrove, è per questo motivo. Da oggi parte il recupero, tornerà più forte di prima, sta arrivando l’estate… Che ve lo dico a fare.

Come spesso accade, sarà proprio Aiello a chiarire le motivazioni dell’intervento e lo farà probabilmente sui social. Al momento l’augurio è quello di guarire presto.