Al Grande Fratello VIP tutti i concorrenti nascondono una storia più o meno difficile. Nell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha voluto raccontare il passato di Ainett Stephens. L’ex gatta nera de Il Mercante in Fiera, ha raccontato la grave perdita subita qualche anno fa.

La showgirl ha perso sua mamma Margarita e sua sorella nel 2004, in un modo davvero atroce. Si tratterebbe infatti di omicidio, ma nessuno ha mai ritrovato i corpi. Le due erano in viaggio per lavoro:

Facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Dal 2004 a oggi nessuna traccia.

Il movente dell’omicidio sarebbe davvero assurdo, si tratterebbe semplicemente di furto e nient’altro:

Io penso che per derubarle le hanno rapite e poi uccise. Il vero problema è che in alcuni paesi del Sudamerica le misure correttive non vengono applicate nel modo giusto, quindi c’è molta impunità. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine.

Noi abbiamo fatto di tutto per ritrovarle, ci siamo dati tanta forza e siamo rimasti più uniti che mai perché mia mamma avrebbe voluto così. Io e i miei fratelli abbiamo cercato sempre di ricordare il meglio di nostra madre. Io ho preso tutti loro con me perché a quel punto avevano bisogno di una guida e io ero la maggiore.

Ainett Stephens oggi è serena e ne parla tranquillamente, ma il motivo è chiaro: “Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò, non penso sia un addio definitivo, e questo mi fa essere più serena. Per il mio futuro mi auguro di vedere mio figlio crescere e sviluppare al meglio le sue capacità”.

