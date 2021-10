Ainett Stephens ha avuto un momento di commozione e di debolezza proprio in occasione del compleanno del figlio Cristopher. Il bambino ha appena compiuto 6 anni e tutti gli inquilini della casa hanno contribuito al regalo del piccino.

Il bambino ha ricevuto un messaggio da parte della mamma e un messaggio speciale. La mamma, che voleva essere con lui in questo giorno, parlando alla telecamera ha detto: “Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita, senza di te nulla avrebbe senso.”

Volevo dirti che sei l’amore della mia vita, in queso giorno così speciale per te, il tuo sesto compleanno. Anche se non siamo insieme, spero che tu da casa possa capire quanto ti amo. Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita, senza di te nulla avrebbe senso. Mi manchi tantissimo, ti amo tanto

Dopo Ainett Stephens ha avuto un crollo spiegando di non essersi mai separata dal figlio, soprattutto dopo la diagnosi di autismo:

Mi sono commossa un pò pensando che oggi il mio piccolino fa gli anni e io non sarò con lui. Da quando ho ricevuto la diagnosi non mi sono mai separata da lui. È un bambino che ha esigenze particolari. Le terapiste mi hanno detto ‘lui non guarirà mai e si porterà questa condizione in eterno