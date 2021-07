Il successo, spesso, può cambiare le persone. Questo, però, non sembra essere successo ad Aka7even che ha prontamente smentito delle notizie sul suo conto. In particolare, il tutto, è partita da una segnalazione raccolta dall’influencer esperta di gossip Deianira Marzano.

Stando al racconto dell’influencer, il finalista di Amici di Maria De Filippi avrebbe negato un selfie ad un gruppo di fan. Ma sarà vero? Spesso i VIP sono sempre di corsa e anche volendo, non riescono ad accontentare tutte le richieste dei fan.

Prontamente, a smentire le cattiverie dette su suo conto, è stato il cantante che con un post sui social ha chiarito come stanno le cose. Stando alle sue parole non ci sarebbe stato proprio nessuno snobbismo:

Chi mi conosce sa come sono. Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo. Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti. Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo. Vi voglio sempre bene ✌🏻💕