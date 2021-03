Akash Kumar avrebbe chiesto ad una ragazza di fingersi la sua fidanzata

Akash Kumar è stato eliminato dall’Isola dei Famosi e sta facendo rientro in Italia dopo essersi rifiutato di restare a Parasite Island. Su di lui in questi giorni se ne sono dette tante. Prima i dubbi sulla sua reale identità, poi sugli occhi con il sospetto che si sia sottoposto ad un intervento chirurgico per colorarsi l’iride di azzurro ghiaccio. Oggi novità anche sul fronte amoroso.

Fonte: Instagram

Akash prima di sbarcare sull’Isola ha ammesso di aver accettato la partecipazione anche per staccare la spina dopo una storia d’amore di 7 anni conclusesi pochi mesi fa che l’ha fatto soffrire molto. Ospite a Casa Chi l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate ha ammesso di frequentarsi con Akash:

“Ho conosciuto Akash era dicembre. Ci siamo conosciuti nel periodo natalizio e abbiamo anche trascorso le festività insieme. È cominciata una frequentazione, un rapporto speciale, che ovviamente ad oggi non si è tradotto in amore. Che è una bellissima conoscenza” – ha detto Giovanna.

A questo punto Gabriele Parpiglia gli ha svelato degli aneddoti:

“Lui non ha nominato te come la ragazza che ha sentito per ultima dopo essere entrata nella casa. Noi abbiamo ricevuto delle chat di lui con un’altra ragazza dove dice, prima di entrare all’Isola, perché non proviamo a stare insieme, perché non menzioniamo questa storia magari per gioco e ci giochiamo. Queste chat le abbiamo a disposizione, quindi sono inattaccabili. Sei tu la ragazza in questione?”.

Fonte: Instagram

“Non sono io quella ragazza” – ha ammesso – “Non eravamo fidanzati, ma se si sentiva con qualcuna avrebbe potuto dirmelo. Quello che sto raccontando io non è nulla di inventato”.

Fonte: Instagram

Quindi ha concluso dicendo di volerlo sentire subito: “Se mi date l’ok, io penso di attaccare e di chiamare lui e chiederglielo. Sto cercando di non fare parlare la rabbia, perché sono tanto istintiva”.