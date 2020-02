Al Bano Carrisi e Romina Power: insieme di nuovo dopo Sanremo? Al Bano Carrisi e Romina Power: dopo Sanremo potrebbero partecipare insieme al Serale di Amici di Maria De Filippi in onda cominciando dal 28 febbraio

Al Bano Carrisi e Romina Power insieme di nuovo? La loro reunion, tanto desiderata dai loro fan, forse si farà ma, fino ad allora, i due parteciperanno insieme ad Amici di Maria De Filippi per 6 puntate. A rivelare la notizia bomba è stato proprio il cantante di Cellino San Marco. Ecco cosa ha detto.

La coppia Al Bano Carrisi e Romina Power è stata una delle più amate coppie del mondo dello spettacolo. Dopo la loro separazione, sia sul piano professionale che personale, in molti hanno sperato in un loro riavvicinamento. E loro, per far felici i loro fan, hanno acconsentito a cantare varie volte insieme. L’ultima reunion è stata proprio a Sanremo 2020. Con loro, sul palco dell’Ariston, c’era anche la loro figlia.

Al Bano Carrisi ha concesso una video-intervista al conduttore tv Vito Diomede in cui ha parlato proprio del suo ritorno in coppia con Romina Power.

Insieme parteciperanno, a quanto pare, a 6 puntate di Amici di Maria De Filippi. Al Bano Carrisi ha detto durante l’intervista:

“Devo dare una notizia che è molto piacevole per me… nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni e una di questa capita il 28 febbraio. Data in cui era prevista una mia apparizione a Mola di Bari”.

A questo punto, il conduttore tv sembra non avere dubbi: Al Bano Carrisi e Romina Power parteciperanno al Serale di Amici condotto da Maria De Filippi:

“Notizia esclusiva!! Albano e Romina Power ospiti fissi nel cast di #Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi”.

I due potrebbero partecipare al noto talent come coach o, addirittura, come giudici, ancora non ci è dato saperlo.

Ecco, dunque, che dopo Sanremo 2020, dove hanno interpretato “Raccogli l’attimo”, un brano inedito scritto appositamente per loro da Cristiano Malgioglio.