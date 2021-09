Al Bano Carrisi e Vittorio Sgarbi tra fischi e insulti all’Arena di Verona, nel concerto in memoria di Battiato

Al Bano e Vittorio Sgarbi protagonisti della serata in memoria di Battiato ma vengono mandati via in malo modo

È stata svolta, all’Arena di Verona, una serata in memoria di Franco Battiato. L’evento doveva accogliere i protagonisti tra cui anche Vittorio Sgarbi e Al Bano Carrisi, per intrattenere il pubblico in una bella e serena serata. Qualcosa non è andata per il verso giusto: i protagonisti non hanno affatto preso di buon grado il trattamento loro riservato.

Fonte evento Arena di Verona

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. È stata organizzato nell’Arena di Verona un evento tutto dedicato alla memoria del maestro Franco Battiato. A salire sul palco arrivano Vittorio Sgarbi e Al Bano che vengono accolti in malo modo dal pubblico che riservano per loro fischi e inviti a lasciare il palco.

Le parole di Al Bano e Vittorio Sgarbi

Il cantante di Cellino San Marco, nell’imbarazzo del momento dice: “Vorrei dedicare un sonetto, vorrei dedicare una poesia, vorrei fare tante cose di quelle che avevo in mente di fare. Ma la cosa migliore da fare in questo momento è che io me ne vada così come sono arrivato”. Immediato l’intervento anche di Sgarbi: “Saluto mia sorella e tanto mi basta, a quelli che mi insultano dico siate felici”.

Fonte evento Arena di Verona

Ma il critico d’arte non termina qui la sua dichiarazione. Vittorio infatti, terminata la serata, affida ai social le sue parole. “I fischi a me e Al Bano sono stati solo un oltraggio alla memoria di Francesco Battiato, di cui siamo stati estimatori ed amici. Posso comunque supporre che a fischiare siano stati stimatori della Murgia…” dice.

Fonte evento Arena di Verona

Nel corso dell’evento tanti gli artisti che si sono susseguiti sul palco tra cui: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Alice, Vasco Brondi, Morgan, Jovanotti, Saturnino, i Subsonica. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, gli artisti hanno dichiarato:

“Abbiamo avuto l’onore di essere stati scelti da Battiato come ospiti di un evento da lui curato. Arrangiammo alcuni suoi brani e lui cantò con noi alcune nostre canzoni. In quella giornata toccammo da vicino tutta la sua disponibilità e dolcezze”.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: