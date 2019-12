Al Bano Carrisi nel suo libro racconta la sua verità sulla scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi Al Bano Carrisi ha scritto per la prima volta un libro autobiografico parlando anche della figlia scomparsa Ylenia Carrisi. Ecco la sua teoria

Al Bano Carrisi ha scritto per la prima volta un libro autobiografico, in quelle pagine il capitolo più doloroso della sua vita: la scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi, figlia avuta da Romina Power e scomparsa nel nulla nel 1994 mentre si trovava negli Stati Uniti

Per la prima volta, dopo più di 24 anni Al Bano Carrisi si sbilancia e prende una posizione netta sulla figlia di cui non si sa più nulla da allora. Le sue parole sono particolarmente delicate, e lasciano intendere che in mezzo alla scomparsa di Ylenia ci sia la droga

“Ho bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato con me alla stesura del libro, e ho dettato. Non ho neppure voluto rileggerlo“.

Secondo il cantante di Cellino San Marco sua figlia si sarebbe gettata nel Mississippi sotto effetto di sostanze stupefacenti. A lui sono ignote le cause di tale estremo gesto ma è sicuro che a portare via il corpo della ragazza siano state proprie le acque del fiume.

Di parere totalmente opposto è invece la sua ex moglie nonché mamma di Ylenia Carrisi che anche qualche giorno fa su Instagram ha postato una foto della figlia con un disperato appello: aiutatemi a ritrovare mia figlia

Negli ultimi giorni Al Bano è stato sconvolto anche da un altro grave lutto, quello della madre Jolanda, scomparsa a 96 anni. Per lei una commovente dedica

“Sei in paradiso, riposati, tieni la mano al tuo uomo. A me restano ricordi e insegnamenti”