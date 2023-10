Al Bano Carrisi, preoccupazione in famiglia per via della decisione della figlia Jasmine: di cosa si tratta

Da quanto è stato riportato da Dagospia, per Al Bano Carrisi è un momento molto complicato a causa di alcuni episodi avvenuti e che stanno avvenendo all’interno della sua vita privata. Come sapete, nelle ultime settimane il cantante e la sua famiglia, hanno riempito le pagine di gossip.

Nonostante la mancata conferma, pare che la figlia avuta con Romina Power, Romina Jr. sia incinta. La notizia è stata rivelata dal settimanale Diva e Donna, che in uno dei suoi numeri, ha utilizzato la foto della giovane, come copertina.

Per Al Bano e Romina non si tratta del primo nipotino, avendo già 3 nipoti nati dall’amore di Cristel. Mentre, per Romina Jr questo sarebbe il primo figlio, nel caso in cui la notizia dovesse poi risultare ufficiale ma questo non è l’unico motivo a incidere sulla vita del cantante. Ecco di cosa stiamo parlando.

Al Bano Carrisi, preoccupazioni in famiglia: La decisione della figlia Jasmine

Al Bano Carrisi, ha voluto rivelare a tutti come ha conosciuto Loredana Lecciso, madre di Jasmine: “L’ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce: io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme”. Ed ha poi aggiunto: “Stiamo molto bene insieme e la passione tra di noi non si è mai spenta”.

Mentre, parlando di Jasmine, sembra che le sue intenzioni siano quelle di seguire le orme del padre, ma spingendosi oltre. Difatti, da quanto è stato riportato da Alberto Dandolo nell’ultimo numero di Oggi, la giovane stiamo pensando di avviare una nuova esperienza lavorativa in Georgia.

Il giornalista ha infatti scritto che: “Forse non tutti sanno che le doti comunicative della ragazza non sono passate inosservate sia in Italia che all’estero”. Ha poi voluto raccontare di come, la figlia del noto cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso stia per firmare un contratto, che potrebbe rivelarsi molto importante per la sua carriera.

“Oggi è in grado di confermarvi che la figlia del cantante salentino e di Loredana Lecciso è a un passo dalla firma del contratto. Questo per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, versione georgiana”. Ha aggiunto che: “Entusiasti e orgogliosi i genitori, ma anche comprensibilmente agitati per il trasferimento della loro bambina in Georgia”.