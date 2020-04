Al Bano Carrisi risponde alle parole di Vittorio Feltri contro i meridionali Al Bano Carrisi non ci sta e risponde alle frasi di Vittorio Feltri sui meridionali: "solo un ubriaco può dire certe cose non certo dalla bocca di un pensatore"

Al Bano Carrisi, ospite del nuovo forma di YouTube “Posso darvi del talk?” condotto dal comico pugliese Enzuccio, ha risposto per le righe alle pesanti dichiarazioni di qualche giorno fa di Vittorio Feltri contro i meridionali, il cantante non ha usato mezzi termini

Il cantante di Cellino San Marco, paesino della Puglia, non si è di certo messo da parte: da sempre infatti porta con orgoglio le sue origini meridionali, ed ecco cosa a dichiarato ai microfoni:

“Cosa ne penso delle dichiarazioni di Feltri sul Sud? Io sono convinto che non lo ripeterebbe più, perché è una frase che può uscire dalla bocca di un ubriaco, non certamente dalla bocca di un pensatore. Dare dell’inferiore a un essere umano, a una razza in questo caso, è veramente qualcosa che rende inferiore chi l’ha detto, è inaccettabile.

Io sono un italiano con la I maiuscola, sono scappato al nord per fare tutto quello che ho fatto, e ho un rispetto per la gente che vive al nord straordinario, lo stesso tipo di rispetto che ho per la gente del sud. È chiaro poi che qualche cretino c’è al nord, qualche cretino c’è al centro, qualche cretino si trova anche nel sud, ma da questo non puoi dire “è una razza inferiore”, è un gravissimo errore secondo me. Da inferiori è dire battute del genere.”

Le pesanti dichiarazioni di Vittorio Feltri sono state accompagnate comunque dalle scuse ufficiali di Mario Giordano, che imbarazzato ha detto:

“L’Italia è una, gli italiani sono italiani, non ci sono differenze, gli italiani insieme usciranno da questa situazione. Non ci sono differenze tra italiani, figuriamoci se ci possono essere ’superiori’ o ‘inferiori’, non esiste.”

Chi è Vittorio Feltri

Vittorio Feltri è nato a Bergamo il 25 giugno del 1943, è un giornalista, saggista e opinionista italiano, direttore del quotidiano Libero dal 2000 e poi dal 2009, e nel 2011 e dal 2016