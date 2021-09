Riflettori sempre puntati sulla chiacchieratissima coppia formata da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Le ultime vicissitudini amorose tra i due e Romina Power, hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di fans. Le cronache rosa però, tornano ad occuparsi del cantante di Cellino San Marco e della showgirl, per un cambiamento che da poco sta avvenendo nella loro vita privata.

Jasmine Carrisi e Bido, figli nati da questa relazione, si sono trasferiti da poco a Milano per proseguire gli studi universitari. Al Bano e Loredana hanno così ritrovato un’intimità di coppia. E come da loro stesso dichiarato: “Siamo uniti più che mai”. Ma questa intesa pare sia rifiorita anche a livello lavorativo. Infatti possiamo ritrovare i due insieme sulle copertine dei settimanali.

È da poco apparsa un’intervista per la rivista ‘Oggi’, in cui Al Bano racconta la loro storia d’amore e il feeling nella loro unione. Il cantante si sente sempre più unito alla sua compagna, nonostante non ci sia stato un matrimonio. Il loro rapporto è vissuto giorno per giorno: “Siamo sposati mentalmente” Aveva dichiarato Carrisi. Quest’ultimo si sta preparando per affrontare anche una nuova avventura lavorativa.

Al Bano infatti sarà presente alla trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Loredana Lecciso, dal canto suo, confessa che ultimamente lei e il suo compagno si sono ritrovati per godere insieme di un po’ di tempo libero che potranno concedersi tutto per loro.

Anche se la Lecciso non lascia comunque i suoi figli: “Farò la pendolare andrò a Milano a trovare i miei figli” dichiara. Chi la conosce bene sa che la showgirl è molto legata a Jasmine e Bido, di cui si occupa amorevolmente tutti i giorni. I km che la separano dai suoi figli non le pesano, anche perché, come da sua stessa ammissione, ama molto guidare.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: