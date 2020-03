Al Bano e Romina Power si riavvicinano grazie a Maria De Filippi Al Bano Carrisi e Romina Power nuovi giudici di Amici Di Maria De Filippi

Al Bano Carrisi e Romina Power sono ancora una volta soggetti alle speculazioni dei loro fan. Molti sono infatti coloro che sperano che avvenga una riconciliazione tra i due cantanti nei prossimi mesi. Dopo il duetto di Sanremo Al Bano Carrisi e Romina Power sono tornati insieme come giudici del Talent Show Amici di Maria De Filippi arrivato alla diciannovesima edizione.

La prima puntata del programma, andata in onda venerdì scorso, ha visto i due cantautori complici nel loro nuovo ruolo televisivo. Al Bano Carrisi sembra sinceramente felice di far parte del cast del programma quest’anno e sembra anche aver già capito quali concorrenti abbiano davvero del talento, pur senza mai fare nomi.

Durante un’intervista infatti è stato chiesto al cantante se avesse già individuato quali dei concorrenti abbiano la stoffa per sfondare in ambito musicale. Al Bano ha risposto: “A me bastano tre minuti, massimo quattro, il tempo di una canzone.

Ma al di là della vocalità ci vuole l’anima. La partita è aperta: la prima puntata è un battesimo, ora dobbiamo fare comunione, cresima, matrimonio…”. E, appunto, in questa prima puntata del Talent, il cantante ha avuto ben più di quattro minuti per giudicare, quindi avrà sicuramente già qualche preferenza.

Ovviamente il novello giudice vuole aspettare a sbilanciarsi, dato che è solo l’inizio e tutto può cambiare. Al Bano ha anche parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e, in particolare, di un suo grande rimpianto, soffermandosi sulle cose che ha in comune con la conduttrice del Talent, ha dichiarato:

“Abbiamo la stessa visione del lavoro, fondata su rispetto reciproco e serietà”. Il cantante ha anche raccontato il momento in cui la conduttrice ha capito che il duo poteva essere la carta vincente nella nuova edizione del programma:

“Credo che l’idea sia venuta quando abbiamo registrato una puntata di C’è Posta Per Te. Lì è scattata la molla di avere il duo anche in questo show”, così ha dichiarato.

La coppia di cantanti non ha ancora dato il meglio di sé nello show, dato che hanno semplicemente cantato appunto, senza esprimere giudizi che potessero aprire dibattiti. Attendiamo nuovi risvolti e grandi novità per il futuro dello Show!