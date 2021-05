Il covid ha colpito tutti, anche le famiglie di personaggi famosi che hanno dovuto fare i conti con perdite importanti. Come Al Bano che ospite a Domenica In da Mara Venier, nel dibattito sul coronavirus ha dichiarato come questo abbia fatto una vera strage in un ramo della sua famiglia.

Fonte: Google

“Purtroppo anche qui a Cellino è arrivato quel maledetto virus. In un mese ha decimato tre mie cugine, si sono infettate tra di loro e tutte e tre sono volate via. La situazione è tragica, lo sappiamo tutti quanti. Non avevano altre patologie, stavano benissimo. La mamma l’ha trasmesso alla figlia e lei a una sua zia, moglie di un mio cugino” – ha confessato Al Bano.

Un terribile lutto per la famiglia Al Bano che ha ammesso di essersi sottoposto lo scorso 12 Aprile al vaccino Moderna ed ora è in attesa del richiamo il 12 Maggio, dopo 30 giorni esatti.

“Non vedo l’ora di tornare a girare il mondo, stare lontani dal palcoscenico è una tortura. Meno male che ho altre attività, come la produzione del vino. Il 6 di giugno avevo già previsto un concerto per i mondiali di Judo a Budapest, ma è stato cancellato. Speriamo che il Covid si decida a morire di morte naturale come la Spagnola. Quelle immagini dei camion che portavano i morti sono incancellabili. Finché non è debellato non mi sentirei di cantare vittoria” – ha detto.

Fonte: Google

Con un videomessaggio registrato a Domenica In è intervenuto anche Kabir Bedi che ha parlato della situazione drammatica che si sta vivendo in India.

Fonte: Google

“La seconda ondata ci sta travolgendo, siamo nella nostra peggiore crisi sanitaria. Due milioni di casi a settimana, una tragedia terribile per tutto il mio Paese. Molte persone che conosco sono morte, i nostri medici e infermieri stanno combattendo. Dobbiamo lottare insieme” – ha detto l’attore di Sandokan.