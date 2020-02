Al Bano nell’intervista a verissimo ricorda la figlia Ylenia e si commuove Al Bano ospite della trasmissione di "Verissimo condotta da Silvia Toffanin parla della Figlia Ylenia

Al Bano è stato invitato nel programma di Silvia Toffanin di “Verissimo” insieme a sua figlia Romina jr. Nel’intervista tornano a galla vecchi ricordi, tra cui Ylenia figlia del celebre cantante Al Bano e la sua ex moglie Romina Power. Il cantante con la solita forza che lo rappresenta è andato avanti, ma il dolore e ancora vivo come all’ora.

La Toffanin nella sua intervista ripercorre i successi di Al Bano che in compagnia di sua figlia e nel parlare delle canzoni, di vita privata, viene fuori il discorso di Yleni. La conduttrice infatti chiede a Romina jr. quali fossero i suoi ricordi, che all’epoca dei fatti aveva appena sei anni. La giovane con molta delicatezza cerca di evitare il discorso e svia la domanda.

Ma suo padre non se ne è tirato fuori e con la sua solita forza e fermezza risponde :” I dolori o ti ammazzano o ti fortificano. Io ho scelto la seconda . Bisogna saper convivere anche con l’altra faccia della vita, ossia il dolore. Lo sopporti e lo tieni dentro”. Si cambia discorso per un momento, ma poi l’argomento torna più imponente di prima.

La conduttrice, parla della lettera commuovente che Al Bano ha scritto a sua madre, per la sua scomparsa e un passaggio e dedicato proprio a lei a Ylenia, la lettera cita cosi:” Nei giorni tenebrosi in cui la furia del destino è entrata nella nostra casa e ha squassato le nostre vite, tu che ti chiudevi nella stanza a pregare, io nella rabbia per non aver impedito a tua nipote quel tragico viaggio”.

Alla lettura di questo passaggio, il cantante non trattiene le lacrime, dando spazio a quel sentimento di dolore che vive dentro di lui e lo accompagna giornalmente, come ci confida lui stesso. Nello studio scende il silenzio, e la Toffanin cambia discorso.