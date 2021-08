Al Bano su Jasmine Carrisi rivela: “Abbiamo dovuto segregarla”

Al Bano parla di sua figlia Jasmine Carrisi che si ritrova ad affrontare un periodo davvero complicato. Appena sabato scorso, la figlia del leone di Cellino San Marco affidato un grave annuncio ai social. Queste le parole della giovane: “Comunicazione importante: sono positiva, ho preso il covid e sto veramente una me***. Sto malissimo ma passerà, spero presto”.

Jasmine, come altre migliaia di italiani, si ritrova a dover fronteggiare questa piaga che sta affliggendo la nostra società. Ovviamente, tutti i suoi ammiratori si sono molto preoccupati a questo annuncio. Sono piovuti messaggi di utenti che cercavano di sopportarla e che gli auguravano una pronta guarigione, e altrettanti sono gli utenti che chiedono preoccupati delle notizie circa lo stato di salute della piccola Carrisi.

Jasmine, in questi giorni, si è tenuta alla larga dai social ed ha postato solo degli scatti che le riportavano memoria la sua adolescenza. Poi, La ragazza ha deciso di rassicurare i suoi followers, scrivendo: “Sto meglio! Grazie a tutti per i messaggi“. Fortunatamente, a tenere aggiornati i fan sulle condizioni di salute e sull’umore della piccola Jasmine ci pensa papà Al Bano.

Il cantante, intervistato da ADN Kronos, ha rivelato: “Jasmine non sta bene. L’abbiamo dovuta ‘segregare’ e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a 38, è spossata e ha un po’ di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus”. Il contagio, purtroppo, non è stato impedito dalla prima dose di vaccino a cui Jasmine si era sottoposta: “Se non avesse fatto neanche la prima chissà come starebbe oggi. E’ dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare nulla. Il vaccino è la salvezza dell’umanità”.

“Leggo che alcuni no-vax, dopo aver contratto il virus, ora fanno appello a vaccinarsi”. Al Bano, in effetti, non ha mai nascosto di essere favorevole al vaccino e anche al Green Pass: “Tutte le precauzioni che servono ad allontanare il virus vanno prese, vanno fatte e vanno rispettate. Mi vengono in mente quelle lunghe file di 70 anni fa vicino alla scuola di Cellino San Marco con un dottore in testa che ci faceva a tutti il vaccino del vaiolo, avevo 8 anni. Fu così che ci salvammo dal vaiolo!”.