Al Bano sul Festival di Sanremo dichiara: “Serve rispetto”

È nota ormai la posizione del governo per cui il festival di Sanremo non andrebbe svolto. Il celebre festival sarebbe un rischio inutile nella delicata situazione in cui versa la nostra nazione. Al Bano Carrisi, il cantante pugliese, ha espresso la sua opinione al riguardo. Il suo punto di vista è molto deciso: “Il Festival di Sanremo va rinviato”.

Il tutto è ancora in sospeso: uno dei momenti musicali più importanti della nazionale è completamente in pausa. Non è stata ancora presa nessuna decisione. Ma voci di corridoio dicono che il festival si farà. Proprio per questo, moltissimi personaggi hanno espresso il loro parere. Tra questi, non poteva mancare Al Bano.

Il cantante di Cellino San Marco, in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto la sua su questo delicato tema: “Serve rispetto. Senza pubblico per chi lo fai?. Sanremo va rinviato. E lo dice uno che negli anni lo ha sempre difeso, anche quando tutti gli sparavano contro”. Al Bano pensa che la data giusta per il festival sarebbe: “Quando a maggio-giugno ci saremo liberati del Covid. Si potrà fare una manifestazione in forma piena”. Il cantante è un esperto di Festival di Sanremo, e vanta ben 18 partecipazioni.

Insomma, sa di cosa parla. Al Bano sa che: “Farlo così significherebbe non santificarlo come una Messa in Vaticano senza fedeli, sarebbe sterile”.

Le critiche di Al Bano e le crisi di nervi di Amadeus

Nel frattempo Amadeus sta avendo una crisi di nervi per questa continua incertezza. Il presentatore, proprio per la tensione che si è venuta a creare, ha scritto sui social: “L’ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa”. Questa, sembrerebbe una risposta al Tweet del Ministro della Cultura, che aveva scritto: “Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno. Speriamo il prima possibile”.

Speranza, il ministro, ha scritto dal canto suo: “Io sono il primo a sperare che l’andamento dei contagi consenta di riaprire al più presto i teatri con le misure di sicurezza necessarie e sto lavorando per questo. Ma le regole vigenti valgono per tutti, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo”.