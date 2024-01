Come sta Alain Delon? Il figlio Anthony a Verissimo racconta delle sue condizioni di salute e delle sue volontà per quello che gli resta da vivere, così come dei problemi con la sorella e l'ex matrigna

In occasione di una recente intervista di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha chiesto quali sono le condizioni di salute di Alain Delon al figlio Anthony presente in studio. Purtroppo, a quanto si apprende, non gli resterebbe molto da vivere, ma il figlio ha deciso di assecondare le sue ultime volontà. Anche se questo gli è costato una serie di problemi legali con la sorella e l’ex matrigna, che ha deciso di raccontare in tv per fugare ogni dubbio.

Tutti i fan di Alain Delon sono preoccupati per le condizioni di salute del famosissimo attore. Così come sono allarmati dalla situazione famigliare che lo circonda. Anthony Delon, suo figlio, in occasione di un’intervista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ha voluto raccontare cosa sta accadendo.

L’uomo ha detto di essere ai ferri corti sia con la sorella Anouchka, sia con Hiromi, l’ex compagna del padre. Motivo del contendere le ultime volontà dell’attore, che Anthony sta cercando di far rispettare.

Io volevo rispettare la volontà di mio papà di restare in campagna, dove lui ha deciso di morire, di essere sotterrato. Invece mia sorella voleva portarlo in Svizzera. Se lei vuole rimanergli vicino, può venire lei in francia. Il nostro rapporto? Avevamo un bel legame fino a luglio, agosto.

Anouchka Delon, sorella minore di Anthony, vive in Svizzera, dove avrebbe voluto portare il padre malato. Lei si difende dalle accuse:

Io non sono mai andata contro la volontà di mio papà. Lo voglio portare in Svizzera per farlo curare, ma Anthony non ha voluto. Sono la figlia di mio padre, non sono la figlia di un portafoglio, non ho nessun secondo fine. Ho denunciato mio fratello per l’articolo su Paris Match. Ho pensato di uccidermi. Non accetto che mi si accusi di essere un’approfittatrice.

Alain Delon, il figlio Anthony fermo sulle sue posizioni

Ospite di Silvia Toffanin, Anthony Delon ha risposto alle accuse della sorella:

Io voglio che le volontà di mio papà vengano rispettate, lei ha altro in testa. Oggi le cose sono molto più chiare. Lei è la figlia prediletta di papà Alain. Ma io non ho mai sofferto di questa preferenza, non sono geloso, anche se papà ha lasciato a lei il 50% del patrimonio, mentre il resto lo ha diviso tra me e mio fratello Alain Fabien.

Hiromi Rollin, invece, ha denunciato i figli dell’ex compagno per tentato omicidio. E Anthony risponde anche a lei: