Alba Parietti annuncia su Instagram un terribile lutto

Alba Parietti è stata una delle prima a comunicare ieri sul proprio profilo Instagram la scomparsa di Nori Corbucci, vedova del regista e sceneggiatore Sergio Corbucci. La donna, celebre scrittrice e costumista cinematografica era molto amica di Alba. La showgirl ha voluto ricordarla con un post pubblicato sul suo profilo Instagram:

Fonte: Google

“Addio cara Nori, apprendo ora che sei partita. Di te mi ricordo e mi ricorderò sempre la grandissima intelligenza, il tuo senso dell’umorismo, la personalità e la bellezza. Questo periodo sta continuando a portarci via tante persone care. Sarai tornata vicino al tuo amato Sergio e ritroverai tutti i tuoi amici di una vita con i quali hai condiviso gli anni più belli che si possono ricordare e che tu hai vissuto e di cui sei stata regina. Ciao Nori fai buon viaggio” – le parole di Alba Parietti.

Fonte: Rai

Il marito Sergio era scomparso nel 1990. La sua terrazza al Circeo era nota per essere frequentata da molti personaggi pubblici. Tanti sono i personaggi del mondo del cinema a cui era legata, da Gigi Proietti a Montesano, passando per Nino Manfredi. Nori lascia un grande vuoto per molti personaggi dello spettacolo a lei vicini.

Alba Parietti, polemiche a Storie Italiane

Alba Parietti che sta facendo molto parlare di sé per il suo punto di vista su una vicenda molto delicata come quella della violenza sulle donne. Il collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane, la showgirl torinese si è detta privilegiata perché vive in un posto in cui le forze dell’ordine potrebbero soccorrerla velocemente. “Magari in alcuni paesini ci sono donne che non sanno se saranno tutelate in caso di denuncia o se l’assassino arriverà prima” – ha spiegato la Parietti.

Fonte: Rai

Un punto di vista non condiviso dalla Daniele che si è dissociata in diretta con quanto detto: “Mi dissocio da ciò che dici, sono tanti anni che mi occupo di cronaca. Queste cose non dipendono dalle zone. Scusate se mi scaldo su questi temi, ma li conosco bene! E conosco molto bene anche i dettagli” – le parole di Eleonora Daniele.