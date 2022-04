Alba Parietti in ospedale: le delicate condizioni della showgirl

Alba Parietti nei giorni scorsi si è mostrata sui social in un letto di ospedale preoccupando i fan che la seguono da anni. Ecco cosa è realmente successo alla showgirl e le sue condizioni di salute

Alba Parietti negli ultimi giorni ha allarmato i suoi fan caricando una sua foto in ospedale. Attimi di paura per le persone che ha danni seguono costantemente la showgirl e non sapevano nulla di ciò che, nelle ultime ore le stava accadendo.

Recentemente la mamma di Francesco Oppini era tornata al centro del gossip per via della sua frequentazione con un ragazzo molto più giovane di lei. Quest’ultimo era Cristiano Urso con cui, si è rivelata una semplice e buona amicizia che non è mai andata oltre.

È proprio Alba durante alcune affermazioni a smentire il presunto flirt con il giovane violinista, specificando: “Cristiano Urso è uno dei miei più cari amici. È un grandissimo artista, un violinista meraviglioso, soprattutto per me prezioso. Senza di lui la mia vita sarebbe meno bella”.

Durante i giorni scorsi però, Alba Parietti si è mostrata all’interno del suo profilo social in un letto di ospedale, allarmando e preoccupando tutti i fan che la seguono. Cosa è successo alla famosa showgirl nonché madre dell’ex gieffino? Scopriamolo insieme.

Alba Parietti in ospedale: ecco come sta la showgirl

L’opinionista nonché volto noto di diversi programmi firmati Canale 5, ha postato una sua foto in ospedale. Alba Parietti infatti si è recata al policlinico per svolgere del controlli medici di routine che svolge ogni tre o quattro mesi.

A placare la paura dei fan preoccupati per la sua condizione fisica è la stessa showgirl all’interno del suo profilo Instagram. Quest’ultima ha così spiegato: “Ogni 3/4 anni massimo visite di prevenzione, anche quelle più fastidiose e invasive con sintomi lievi vanno sempre considerate e fatte alle prime avvisaglie”.

“Molte patologie, grazie anche a visite preventive possono essere guarite se curate in tempo con poco stress e facili terapie. Non è mai piacevole sottoporsi ma è importantissimo prevenire” spiega Alba sui social.

Per fortuna l’opinionista di Pomeriggio 5 sta bene ed ha dovuto svolgere dei classici controlli di routine anche se invasivi e fastidiosi.