Alberto Matano commenta la presenza di Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo: le sue parole

Marco Mengoni, Teresa Mannino, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello saranno i 5 co-conduttori che affiancheranno Amadeus nella conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso dell’ultima puntata de La Vita in Diretta andata in onda su Ra1, Alberto Matano ha commentato la presenza della maestra di canto di Amici di Maria De Filippi al Festival di Sanremo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Lorella Cuccarini co-conduttrice in una delle serate della prossima edizione del Festival di Sanremo. La maestra di canto di Amici di Maria De Filippi ha voluto scrivere per lui un dolce messaggio. Queste sono state le sue parole:

A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti. Dieci giorni fa, la telefonata di Amadeus: “Hai voglia di fare una serata del Festival con me?”. Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che questa avventura lo sarà di più. Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama! Ti voglio bene.

Con queste parole il conduttore e giornalista ha commentato la scelta di Amadeus di volere al suo fianco, nella co-conduzione del Festival di Sanremo, Lorella Cuccarini:

Ama ha annunciato chi lo affiancherà. Ci sarà Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. Devo dire che Amadeus riesce sempre in un’alchimia magica a mettere insieme tutti gli ingredienti per cui ogni sera c’è un rappresentante del mondo dell’arte, del cinema, della comicità. Questa volta poi abbiamo addirittura Lorella che racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone, quindi è stato bravo anche in questa scelta.