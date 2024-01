Alberto Matano è da sempre uno dei conduttori Rai più amati grazie alla sua professionalità ma anche al suo modo di fare. Un vero e proprio professionista che porta alle spalle diversi anni di grande gavetta ma anche di lavoro.

Quest’ultimo di recente è convolato a nozze con suo marito rivelando a tutti il suo coming out che, per diverso tempo, era rimasto nascosto agli occhi di tutt’Italia. Alla Rai tutti noi lo ricordiamo nei pazzi del “mezzo busto” del Tg1 per poi passare a storico e amato conduttore de “La Vita in Diretta”.

Nonostante lui sia ormai un vero e proprio volto noto nei confronti dei telespettatori a casa, in pochi sanno chi sia davvero sua mamma. Marisa infatti, è inaspettatamente molto più famosa di lui e continuando a leggere avrete la possibilità di conoscerla meglio!

Alberto Matano, conoscete sua madre Marisa? Lei è più famosa di lui

All’interno dei propri profili social, Alberto Matano ha immortalato in più occasioni la sua amata mamma con il quale, ha un rapporto davvero speciale e profondo. Quest’ultima che a volti risulta essere una vera e propria sconosciuta è in realtà una donna molto famosa.

Stiamo parlando di Marisa Fagà che per diverso tempo ha svolto il lavoro di insegnante e che, per il suo paese natio ha svolto anche ruoli importanti nel mondo della politica come assessore e come sindacalista.

Una donna davvero importante al quale Alberto è particolarmente legato e che, in più occasioni ha dimostrato tutto il suo immenso affetto. Un legame che anche Maria ha voluto descrivere in alcune interviste, come quella svolta al settimanale Gente dove, ha spiegato di amare follemente suo figlio e di essere felice per la persona che gli sta accanto.

Quest’ultima è una donna tutta d’un pezzo ma dal cuore grandissimo che, nel corso della sua vita a sempre cercato di aiutare gli altri e di vivere insegnando ad Alberto cosa sia giusto e cosa sia sbagliando dandogli anche la possibilità di fallire.