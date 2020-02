Alberto Urso e Giovanna Angi al Festival di Sanremo 2020, cosa cantano Alberto Urso e Giovanna Angi saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2020, come concorrenti e si affronteranno nella gara; ecco cosa cantano

Alberto Urso e Giovanna Angi sono arrivati insieme sul red carpet del Festival di Sanremo 2020. Ma in gara saranno avversari anche se i due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi ci avevano fatto sperare in un duetto. Ma cosa canteranno sul palco del Teatro Ariston?

Visualizza questo post su Instagram Sono qui e non mi sembra vero❤️ Un post condiviso da Alberto Urso (@albertourso_official) in data: 3 Feb 2020 alle ore 5:12 PST

I loro fan sono in delirio: Alberto Urso e Giovanna Angi saliranno sul palco dell’Ariston per deliziare tutti con le loro voci. Alberto Urso canterà “Il sole ad est” una canzone che parte già favorita. È stato scritto da due giovani autori, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. I due autori li conoscete molto bene: hanno scritto recentemente il brano “Io sono bella” insieme a Vasco Rossi e Gaetano Curreri che è stato cantato da Emma Marrone nel suo ritorno sulle scene.

Visualizza questo post su Instagram Immensamente ❤️ Un post condiviso da Alberto Urso (@albertourso_official) in data: 28 Gen 2020 alle ore 6:06 PST

Gerardo Pulli e Piero Romitelli hanno già firmato un pezzo per Alberto Urso, il brano “Se fossi aria” contenuto nello stesso album “Il sole ad est” che ha dato il titolo alla canzone che il tenore porterà sul palco dell’Ariston.

Visualizza questo post su Instagram Buon #Sanremo2020 @giordanaangi 🌹 #giordanaangi #sanremo70 Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) in data: 3 Feb 2020 alle ore 1:51 PST

Anche Giordana Angi salirà sul palco con un bellissimo pezzo, molto atteso. Il suo brano si chiama “Come mia madre” ed è un elogio alla donna che le ha dato vita. Nella canzone si parla della madre come fonte d’ispirazione e punto di riferimento. Ecco un breve pezzo della canzone che Giordana Angi porterà sul palco dell’Ariston.

“Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure”.

Aberto Urso e Giordana Angi hanno partecipato insieme al programma Amici di Maria De Filippi e si sono classificati primo e, rispettivamente, seconda. Sono legati da una forte amicizia. Poco fa, Giordana Angi ha postato una foto insieme ad Alberto Urso sul suo profilo Instagram e sopra ha scritto: “un po’ di casa”. La risposta di Alberto Urso non si è fatta aspettare: “La mia piccola” ha scritto il tenore nei commenti.

Visualizza questo post su Instagram un po’ di casa ❤️ Un post condiviso da GIORDANA ANGI (@giordanaangi) in data: 3 Feb 2020 alle ore 8:19 PST

Parole dolcissime che non sono passate inosservate! Che dire… non vediamo l’ora di vederli sul palco e che vinca il migliore