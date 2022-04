Aldo Montano contro Alex Belli: il botta e risposta infuoca i social

Aldo Montano contro Alex Belli per l’ennesima volta durante la loro ospitata a L’Isola Party. I due ex gieffini nel corso della loro esperienza nella casa del Grande Fratello Vip hanno scoperto una grande rivalità e un carattere troppo diverso per essere amici.

In un primo momento Aldo e Alex avevano creato una bellissima intesa insieme a Gianmaria e Manuel. Durante la loro permanenza nella casa però, le dinamiche e il comportamento di Alex ha provocato in Aldo grande rabbia.

Montano infatti, è uno dei tanti concorrenti che più di una volta ha sottolineato il troppo protagonismo dato da Alfonso Signorini nei confronti di Alex. Per mesi le dinamiche create dall’attore insieme a Soleil Sorge e Delia hanno ricevuto migliaia di critiche comprese quelle dello sportivo.

Nella giornata di ieri sia Alex Belli che lo stesso Aldo Montano sono stati ospiti a L’Isola Party. Lo sportivo fin da subito non ha perso occasione di punzecchiare in modo diretto l’ex gieffino tanto da scatenare un vero e proprio botta e risposta che ha infuocato i social.

Aldo Montano e Alex Belli ai ferri corti: il duro botta e risposta

Lo schermista in collegamento a L’Isola Party ha così lanciato alcune battute pungenti al famoso attore. “Stavo guardando Alex un po’ come quando lo guardavo mentre cantava Esmeralda. Non sto capendo, ma entra a L’Isola dei Famosi? Sta davvero entrando? Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti” ironizza Aldo Montano.

Lo sportivo toscano ha poi terminato affermando: “Attenzione che quello prende un aereo e va davvero a L’Isola. A pagamento ci va, pure a nuoto. Lui un mezzo sportivo e io uno sportivo vero? Così mi offendi e offendi tutta la mia generazione Ignazio”

“Fai anche meno di uno sportivo mezzo e mezzo nel suo caso. Lui con me non è stato sportivo. Parlo sia di quello che è successo nella casa, che in studio. La sua era una recita, io l’ho presa da persona leale e non da recitante”.

Di tutta risposta Alex Belli non ha perso tempo per criticare il comportamento di Aldo lanciando l’ennesimo Twitter pungente. È proprio il noto attore all’interno del suo profilo social ad affermare: “Caro il mio Aldo, percepisco ancora un po’ di bruciore ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la ‘sup*****la’ di cosa avremmo parlato delle partite a scopa o a biliardo!”