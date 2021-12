Aldo Montano è uno dei fuoriusciti della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Il ragazzo era il più amato tra il pubblico e sicuramente favorito alla vittoria, ma ha deciso di tornare dalla sua famiglia.

Vedere crescere i figli conta molto di più di qualsiasi vittoria al televoto, e il campione di scherma lo sa bene. Il suo abbandono ha scosso Manuel Bortuzzo che però ha trovato conforto nelle braccia della principessina Selassié.

Il riavvicinamento a Lulù non ha convinto il pubblico, quindi ora è l’amico del cuore a svelare i veri motivi della nascita di questo amore. Aldo Montano ne ha parlato durante una diretta su Instagram su esplicita richiesta dei fan:

Nelle ultime settimane aveva veramente una luce diversa. E questo a me fa bene. Lulù ha sempre dimostrato di essere dolce e tenera nei confronti di Manuel. È sempre stata la più presa della coppia, quindi la dò quasi per scontato. La sua dolcezza e la sua sensibilità sono estreme, davvero forti.

Aldo Montano ha anche parlato della sua amicizia con il giovane nuotatore. I due si sono da subito trovati perchè condividevano un passato sportivo di rilevanza e proprio come i veri campioni, la loro impostazione è basata sulla complicità.

Manuel è quello che più mi ha impressionato perché in pochissimo tempo è riuscito a capire quanto gli sarebbe mancata Lulù se fosse andato via e da quel giorno in poi, capendo a cosa sarebbe andato incontro a non vederla più, gli è scattato qualcosa di importante che si trasforma in luce, allegria, felicità e quindi questa è la cosa più bella che riesco a percepire. Se dopo succede qualcosa di importante e meraviglioso fuori, ne sono contento più di prima