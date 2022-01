La puntata del GF VIP è stata intensa. La tensione nello studio era tangibile. Qualcosa scuote gli animi e il tutto accade durante lo stacco pubblicitario. Lo scontro avviene tra due titani, stiamo parlando di Aldo Montano e Alex Belli. Tornati in onda, prende la parola Alfonso Signorini e fa notare al pubblico a casa che la sedia dell’attore è vuota.

Poi rivolgendosi ad Aldo, domanda: “Che fine ha fatto Alex? Cosa è successo durante la pubblicità?”. Tra i due inizialmente era nata una bellissima amicizia, rovinata, secondo Montano, dai teatrini di Belli. L’ex gieffino, alla domanda del conduttore su che fine abbia fatto l’attore, risponde così: “Ma niente, fa il provocatore di basso livello. Con me casca malissimo. Siamo contro la violenza, spero che un calcio nel sedere glielo dia la moglie”.

Carmen Russo cerca di stemperare la tensione e scherzosamente dice: “Sono preoccupata perché devo fare il balletto con Aldo, stai calmo”. Eva Grimaldi invece si è intromessa tra i due uomini per dividerli ed evitare così la rissa. Ma Alex non è andato via, è dietro le quinte e dopo le dichiarazioni ascoltate, torna in studio.

Signorini non si lascia sfuggire l’occasione e chiede cosa sia successo. L’attore di CentoVetrine: “Ormai è una diatriba atavica con Aldo che mi provoca. Sappiamo tutti quello che sei. Sai solo alzare le mani”. Aldo Montano rimanda al mittente tutte le accuse: “Ma chi ti ha provocato? Ti sei alzato di tua spontanea volontà. Sei un ometto, sei ridicolo”.

Ricordiamo che poco prima, Belli aveva avuto un confronto con la moglie Delia, nel quale l’ha invitata più volte a difendere il loro amore libero. Poi, c’è stato l’incontro anche con Soleil Sorge, e anche per lei ha avuto parole cariche di affetto.