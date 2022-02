Ale Nucciatelli, amico di Noemi Bocchi, non parteciperà più all’Isola dei Famosi: c’entra Ilary?

Il cast dell’Isola dei Famosi si sta formando, tra questi sarebbe dovuto esserci anche Alex Nucciatelli che però all’ultimo minuto ha rinunciato.

L’uomo, contattato da Biccy, ha rilasciato un’intervista spiegando la sua situazione. Alex ha spiegato di essere più volte un nome papabile per qualche reality ma che alla fine le trattative saltano.

Ci sono sempre delle problematiche dettate da qualcosa. Quest’anno per una mia eventuale partecipazione erano d’accordo: altissima suprema presidenza, conduttrice ed autori. Però qualche dirigente Mediaset desta sempre delle perplessità e mi vengono additati problemi di passato burrascoso, ma in realtà ho la fedina penale limpidissima.

ALex Nuccettelli però è molto amico di Noemi Bocchi, nuova presunta fiamma di Francesco Totti e ha così commentato la situazione:

Lo staff di Biccy ha chiesto se questo influisse nella partecipazione all’Isola di Ilary Blasi:

La mia amicizia con Noemi Bocchi non c’entra niente, Ilary mi conosce da tantissimi anni e non ha mai ostacolato la mia eventuale partecipazione, anzi. Lei mi ha sempre detto ‘Voglio assolutamente te perché mi costi poco e mi vali tanto‘, perché mi conosce caratterialmente e sa quanto potrei dare all’interno di un reality di questo tipo. Per me è un motivo di orgoglio. Questa opinione l’hanno anche gli autori in realtà e sono ben visto pure dal super Presidente che ha avuto modo di conoscermi in Costa Smeralda.