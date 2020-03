Alena Seredova e la gravidanza ai tempi del Coronavirus: “Devo essere serena” La modella e attrice di origini ceche Alena Seredova, dopo i due figli avuti da Gianluigi Buffon, aspetta una bambina dal compagno Alessandro Nasi

In questo periodo caratterizzato dall’impero del Coronavirus, le belle notizie per fortuna ogni tanto arrivano. La modella ceca Alena Seredova, ex moglie dello storico portiere juventino Gianluigi Buffon, è incinta e ha deciso di raccontare la sua gravidanza.

La bellissima modella e attrice Alena Seredova sorride su instagram con il suo pancione e l’hashtag “mom to be“. Dopo aver avuto due splendidi figli maschi dal matrimonio con l’ex marito Gianluigi Buffon, Alena Seredova è ora incinta del compagno Alessandro Nasi che diventerà padre per la prima volta a giugno quando la piccola tanto attesa nascerà.

Nonostante la difficoltà del momento storico che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid19, Alena Seredova esprime solo positività e coraggio nei suoi post dicendo di affrontare la gravidanza col sorriso e tanta speranza. “Devo essere serena, troppa responsabilità per la nuova vita“. La modella ceca ha un passato amoroso davvero difficile come quello con Gianluigi Buffon che lei ha sempre dichiarato di aver amato moltissimo fino a quando non ha scoperto al relazione del portiere juventino con la conduttrice Ilaria d’Amico.

La fine del suo matrimonio con Gianluigi Buffon ha lasciato molto dolore ma anche le sue due gioie più grandi (che dopo l’arrivo della bambina saranno tre) i suoi figli David Lee e Louis Thomas. Alessandro Nasi il suo attuale amore è stato capace di ridarle forza e di farla ancora credere nei sentimenti e la piccola in arrivo a giugno ne è testimonianza.

“Dovrebbe nascere a giugno, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso. Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè”.