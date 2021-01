Alena Seredova fa gli auguri ad Ilaria D’Amico: in tanti hanno notato, però, la frecciatina

Sono ormai anni che la querelle tra Alena Seredova e Ilaria d’Amico prosegue. A sorpresa, la “guerra fredda” (si fa per dire…) sembra sia tornata in auge. Il dissapore tra le due leonesse si trascina da tempo, sepolto anche in profondità da ambo le parti, ma talvolta teso ad affiorare.

Alena Seredova e Ilaria d’Amico: l’astio si affievolisce

Il tempo passa, gli anni volano, il rancore diminuisce in intensità e le ferite finiscono magicamente per ricucirsi, sebbene i segni, purtroppo, rimangano indelebili. Si può descrivere così il rapporto cortese e cordiale – almeno in superficie – tra Alena Seredova e Ilaria d’Amico, attuale compagna di Gigi Buffon, l’intramontabile portiere della Juventus.

Auguri alla giornalista

A non lasciarsi sfuggire l’occasione per una piccolissima frecciata, manco poi troppo avvelenata quanto semmai ironica, è stata la bellissima modella ceca.

Stuzzicata dai follower sotto le Feste con alcune domande sul privato, infatti, qualche curioso non ha saputo trattenersi dal chiederle se proprio nel periodo di Natale e Capodanno avesse deciso di fare gli auguri alla giornalista: naturalmente, sì.

Buona 365 giorni l’anno

Nelle Instagram Stories un fan la stuzzica. A Natale si è tutti più buoni, perciò desiderava chiederle se lei e Ilaria si fossero scambiate gli auguri. La replica della Seredova è perfetta: è buona 365 giorni l’anno, non migliora a Natale. Insomma, tra le righe ha lasciato intendere come i rapporti con la d’Amico non si limitino ad essere unicamente per convenzione nei momenti “delicati”, al di là dell’immaginazione dei più.

Alena Seredova: la delusione permane

Di fronte ad una seconda domanda, in cui un altro utente le esprimeva la curiosità di scoprire come sia riuscita a perdonare nonostante il dolore, Alena Seredova ha risposto con esemplarità. Crede che, per chiunque, il passaggio sia parecchio lungo e in larga parte dipende pure dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente – ha concluso -, la delusione permane.