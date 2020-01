Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi a 41 anni Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi a 41 anni: per lei è il terzo figlio, dopo i due avuti da Gigi Buffon

Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi. A 41 anni la splendida showgirl darà alla luce il suo terzo figlio: dopo i due maschietti avuti dalla relazione con il campione di calcio Gigi Buffon, non si sa ancora se sarà un maschio o una femmina. Ma lei è felicissima.

Ad annunciare la sua terza gravidanza ci ha pensato la diretta interessata. L’ex modella Alena Seredova sul suo profilo Instagram pubblica due foto in bianco e nero in cui si vede il suo pancione, abbracciato dal compagno. I volti della coppia non si vedono, ma si capisce benissimo cosa vogliono comunicare con gioia al mondo intero.

Le due foto sono accompagnate da una frase semplice che svela tutto: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”: a 41 anni Alena Seredova diventa mamma per la terza volta. Si tratta del primo figlio con Alessandro Nasi, mentre per l’ex moglie di Gigi Buffon è il terzo, dopo i due maschietti che ha avuto dal portierone della nazionale e della Juventus.

In un secondo post sui social Alena Seredova in lingua ceca spiega che il bebè arriverà a giugno e loro non vedono l’ora di poterlo abbracciare. L’ex modella è dunque al quarto mese di gravidanza e non è ancora stato svelato se si tratta di un maschietto o di una femminuccia, magari nemmeno i futuri genitori lo sanno. O forse lo tengono solo nascosto.

Sui social network sono subito arrivate le congratulazioni dei tanti fan che seguono Alena Seredova, ma anche di tantissimi amici del mondo dello spettacolo come Claudio Marchisio, Laura Torrisi, Federica Fontana, Justine Mattera, Elena Barolo, Eva Cavalli e molti altri ancora.

Dopo David Lee e Louis Thomas, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009, Alena Seredova, legata al manager Alessandro Nasi dal 2014, anno in cui si è separata da Gigi Buffon, darà alla luce un maschietto o una femminuccia?