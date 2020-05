Alena Seredova è mamma per la terza volta: l’annuncio su Instagram Alena Seredova ha dato alla luce la sua bambina, a 42 anni è mamma per la terza volta: l'ultima arrivata, prematuramente, è la figlia di Alessandro Nasi

Alena Seredova è di nuovo mamma: è appena nata la sua terza figlia, la prima con il nuovo compagno Alessandro Nasi. La modella ceca ha infatti già due figli con Gianluigi Buffon, a dare l’annuncio è stata lei con un post su Instagram.

Sappiamo che è una femminuccia, ma la modella non ha ancora rivelato il nome della nuova arrivata. Il parto è andato bene e la donna ha pubblicato una foto mentre tiene la manina alla piccola, al dito un anello con scritto “mom” e una didascalia: “benvenuta principessa, a volte i sogni si avverano”

Alena Seredoa ha 42 anni, ed è già mamma di Louis Thomas e David Lee che hanno 12 e 10 anni, la donna durante la il periodo di emergenza ha raccontato le paure, che ogni donna in gravidanza, vive aggiungendo anche che dopo tutto questo tempo il parto la spaventava:

“Alla mia età ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura perché dall’ultimo figlio sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente. È come se fosse la prima volta. Non so se il mio compagno potrà stare in sala parto con me”

Il parto inoltre, era atteso per inizio giugno, ma la bambina ha deciso di nascere con qualche giorno di anticipo, sembrerebbe comunque che il parto sia andato molto bene e si è svolto a Torino.

In un’altra recente intervista ha raccontato come ha vissuto la gravidanza: “Per fortuna sono stata benissimo durante questa gravidanza e non ci sono state quindi particolari limitazioni. Per i miei figli questa avventura inizierà quando vedranno arrivare a casa la sorellina e quando la sentiranno piangere”