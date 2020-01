Alessandra Amoroso e la relazione con Stefano Settepani: convivenza e rapporto con le figlie del fidanzato Alessandra Amoroso non si nasconde più, la relazione con Stefano Settepani va a meraviglia. La cantante ha un rapporto anche con le bambine di lui

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani non si nascondono più: la loro relazione va a gonfie vele, i due sono sempre più innamorati e da qualche tempo gira voce che i due stiano pensando al matrimonio. Più innamorato che mai l’uomo ha presentato le sue bambine alla famosa cantante

Stefano Settepani, 44 anni e produttore musicale, ha infatti due bambine avute dalla sua ex moglie. Con le piccole la vincitrice di Amici di Maria De Filippi sembra avere già uno splendido rapporto ed è entrata subito in sintonia con le esigenze della vecchia famiglia di Stefano

I due si sono conosciuti proprio al programma che ha reso famosa Alessandra Amoroso, da anni infatti l’uomo collabora con tutta la redazione del talent show. I due si sono innamorati quando Alessandra Amoroso non era più un’allieva

Il colpo di fulmine è avvenuto proprio durante una puntata in cui l’Amoroso era un’ospite speciale. Dopodiché Stefano Settepani è diventato anche l’agente della donna.

Per quanto riguarda invece i figli i due ci stanno ancora pensando, ma a rivelare il suo pensiero è proprio la cantante stessa in una recente intervista:

«Un figlio? Bisogna aspettare un attimo, è ancora il momento di trottare. Ma quando sarà, ho già deciso che prenderò del tempo per dedicarmici»

I due hanno reso la loro relazione ufficiale da poco tempo, lo scorso Aprile è stata proprio la cantante a dedicare un dolcissimo post su Instagram per il compleanno del suo fidanzato

«Non so cosa Dio abbia in serbo per noi…so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa. Ogni santissimo giorno, ti amo, auguri amore mio»