Alessandra Amoroso: “Sognavo una famiglia” è finita la storia con Stefano Settepani La cantante Alessandra Amoroso è single la storia d'amore con il produttore è finita

È ufficialmente giunta al termine la relazione tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani! Ad annunciare la notizia è stato il settimanale “Chi” che ha affermato: “Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, produttore musicale. La causa? i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei”.

Giravano da giorni molte voci riguardo l’accaduto e a metterle a tacere una volte per tutte è stata proprio la cantante salentina, attraverso delle storie sul suo profilo Instagram.

“Io e Stefano non stiamo più insieme da qualche mese, per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo…l’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

Dunque alla base della loro rottura non vi è una diversa visione della famiglia, come si era inizialmente ipotizzato, tuttavia su i motivi della loro separazione la cantante non aggiunge altro. I due si erano conosciuti nel 2015 proprio nella redazione di Amici, di cui il quarantaduenne Stefano Settepani è produttore, la loro storia d’amore è durata oltre 5 anni.

Anche nel noto programma “Verissimo” i due, non molto tempo fa, si erano mostrati molto felici ma qualcosa è andato storto. Inoltre la cantante ha deciso di stravolgere il suo look, ed ha tinto i suoi capelli di un grigio ghiaccio.

Sotto il suo stato di Instagram scrive: “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!” con a seguito l’hashtag #megliocambiare. Queste sue parole e il nuovo cambio di look, hanno insospettito i fan, che già avevano intuito un repentino cambiamento nella vita della cantante.