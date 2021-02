“Alessandra Celentano fa teatrini squallidi, atteggiamenti da strega”: la dura accusa di un’ex ballerina

Alessandra Celentano è senz’altro l’insegnante di danza classica più severa della televisione. La donna è ormai una veterana di Amici di Maria De Filippi, negli anni ha collezionato talenti, ma anche “nemici” e “nemiche” che, ancora oggi, hanno qualcosa da dire su di lei.

In questa edizione, la maestra, sembra non avere a genio Rosa, la ballerina modern scelta dalla collega Lorella Cuccarini. La ragazza era stata anche il capro espiatorio dell’accesa lite tra Alessandra Celentano e la professionista Elena D’Amario.

Ora, a mettere bocca è Agata Reale, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi anche lei, al tempo, presa di mira dall’insegnante di danza classica. La ragazza ha colto l’occasione per commentare il regalo che la maestra Celentano ha fatto a Rosa, un attrezzo per stendere i piedi.

Agata Reale ha sottolineato che, quando studiava danza lei, quell’attrezzo era chiamato anche “attrezzo della tortura”. Agata si è lasciata andare ad un duro sfogo specificando “Quanti pianti, quante ore passate a torturami i piedi..”. Dopodiché è passata all’attacco contro la maestra:

Anche io ho avuto insegnanti oltre lei molto molto severi e di torture ne ho passate tante. Ma nessuno e dico nessuno si è mai permesso di essere arrogante, ineducata e tanto altro che preferisco non dire. Andrebbe chiamata sua Maesta’ piuttosto!!!

La ragazza ha poi sottolineato un aspetto dell’insegnante di danza non ancora mai venuto a galla. Che sia la verità? Secondo Agata, la Celentano:

Vende corsi on line aperti a tutti… ha fatto Marketing con le sue maglie io sono la maestra, ma ancor di più fatto stage con ragazzine dalle qualità come dice lei non adatte, che lei chiamerebbe molto in carne per essere carina.

Eppure che bei sorrisi in quelle foto!!! Beh non pensi di averle illuse? Come… la danza non è per tutti…Come mai non hai detto, non ha senso fare lezione tanto non farai mai la ballerina?Beh li no… certo! Troppo facile… la danza non sarà per tutti, ma non è detto che tutti la fanno per diventare grandi etoile… perché non provi a fare la maestra facendo vedere come puoi far migliorare uno scarso???