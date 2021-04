Alessandra Celentano si scusa: “Non sono stata io, ma..”

Siamo quasi alla fine di Amici di Maria De Filippi e quest’anno i colpi di scena non sono mancati. Le litigate tra la maestra Alessandra Celentano e le ballerine Rosa Di Grazia e Martina Miliddi non sono passate inosservate neanche tra le ex insegnati del programma.

A commentare i vari teatrini è un’ex insegnante del programma, Mia Molinari che ha commentato qualche giorno fa sui social quanto pensa sui ballerini di questa edizione.

Il post è anche un po’ una “denuncia” al programma e quello che non è passato inosservato è il like sotto della maestra Celentano. Mia Molinari ha scritto quanto segue:

“Se questo programma ha così poco da donare al paese, mi chiedo perché la gente continui ad alimentare gli ascolti. Perché se non l’avete capito più si continua a guardare questa trasmissione (che si critichi o meno), più continueranno a prenderci in giro. Perché questa è una farsa. Diamo un segnale molto forte, uniamoci e togliamo ascolti a questo teatrino ridicolo che è mascherato da scuola. Non pensate sia l’ora di dare una svolta e far emergere la vera danza?”

Il like di Alessandra Celentano è scomparso poco dopo, ma cos’è successo?. Dopo tante polemiche e insinuazioni, l’insegnate di danza classica, storico volto di amici ha deciso di far chiarezza e ha spiegato cos’è successo con quel famoso tasto.

Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo un like ad un post che attaccava Amici, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato. Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevole errore che nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali.

Insomma, tutto chiarito? Pare di sì, effettivamente nessuno avrebbe immaginato che la maestra potesse andare contro il suo programma.