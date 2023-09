Quarto figlio in arrivo per la bellissima coppia vip: a novembre nascerà il quarto figlio di Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo

Quarto figlio in arrivo per la splendida Alessandra De Angelis e suo marito Emanuele D’Avanzo. La coppia, nota per la propria partecipazione all’edizione di Temptation Island del 2015, tra poche settimane accoglierà in casa un altro bebè. L’annuncio era arrivato lo scorso aprile, in un dolcissimo video sui social. Video che è stato poi seguito, in questi mesi, da altri post molto teneri.

Credit: ale__deangelis – Instagram

Sono mesi di gioia infinita quelli che stanno vivendo Alessandra ed Emanuele. Lo sono da quando ad inizio anno hanno scoperto che ben presto, in casa loro, arriverà un altro bebè.

L’annuncio ufficiale, come spesso accade in questi casi per i personaggi noti dello spettacolo, è arrivato sui social, in particolare su Instagram, dove la stessa Alessandra conta più di 600mila follower.

Nel video pubblicato dall’ex concorrente di Temptation Island, oggi imprenditrice di successo, si vedevano Emanuele e i tre bimbi che le donavano una margherita. Quattro margherite, un numero non a caso. Un numero che annunciava l’imminente arrivo del quarto bambino.

A corredo del post, l’influencer ha scritto:

Oggi mi hanno donato 4 margherite ..🌸 Beatrice La primogenita ,Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà ,me ne ha consegnata un’altra. Fiore dopo fiore arriva la primavera. Ed io sono pronta a custodirne un altro nel mio pancione . Oggi sono entrata nel terzo mese. Comincia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di potervi raccontare ogni dettaglio. La nostra famiglia si allarga ancora. Baby 4 ti aspettiamo🍀❤️

La famiglia di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo

Credit: ale__deangelis – Instagram

Come detto i due sono noti per la loro partecipazione in coppia a Temptation Island nell’edizione del 2015. Erano già insieme da tre anni, dal 2012, e dal programma, a parte qualche piccola complicazione dovuta alla tentatrice Fabiola Cimminella, ne uscirono insieme e ancor più legati.

Poco dopo è arrivata la proposta di matrimonio e a seguire i fiori d’arancio.

Nel 2017, poi, è arrivata la prima gioia, Beatrice Emma. Due anni più tardi, nel 2019, è invece nato il secondo figlio, un maschietto di nome Enea Emanuele.

La terza è stata una gravidanza a sorpresa, almeno da quanto si è intuito quando nell’agosto del 2020 aveva detto Alessandra De Angelis. In ogni caso la terzo genita, la piccola Adria, è arrivata alla fine di quell’anno per la gioia di tutti.

A novembre in casa D’Avanzo De Angelis tornerà di nuovo la cicogna e loro non vedono davvero l’ora di allargare la famiglia.