Alessandra Mastronardi è una delle attrici più amate di tutti i tempi. La ragazza ha esordito come giovanissima attrice nella serie televisiva i Cesaroni.

Dal debutto la sua carriera è stata sempre più in ascesa. Tante le serie tv e i film che l’hanno resa famosa e amata dal pubblico.

La ragazza ha raccontato che da adolescente era vittima di bullismo e ha spiegato gli esordi della sua carriera:

I miei genitori lasciavano me e mia sorella in vacanza al mare a Fregene, dove organizzavano giochi e una sfilata per bambini. Mi notò una agente di cinema e mi propose un provino. Mio padre, psicoterapeuta, mi disse sì purché fossero solo impegni estivi o nel week-end. Il mio primo film fu, con Barbara D’Urso, Il manoscritto di Van Hecken.

Recitavo, ero scomoda per i compagni di classe, a un mio spot con Ozpetek regista e Gianni Morandi, e loro mi prendevano in giro, ero abbastanza bullizzata, anche se all’epoca non esisteva questo termine, mi rubarono il cellulare. L’appiglio erano i genitori.

L’attrice ha spiegato anche quali sono stati i suoi ruoli preferiti:

“Ho amato L’Ultima ruota del carro di Veronesi con Elio Germano che ti porta per mano, le scene prendono vita e non te ne accorgi, tutto viene non solo naturale ma sentito. La serie che amo è L’allieva, dove sono una svampita tra le nuvole, ma non stupida. […] Woody Allen in To Rome With Love era di poche parole ma affilate come un bisturi, lo spot con George Clooney, beh lui chiamava tutti per nome, fino all’ultimo arrivato, ed era un segno di rispetto.“