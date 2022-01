Uno degli scrittori contemporanei più amati di sempre, Alessandro Baricco, ha annunciato di essere malato. Lo scrittore, 63 aenne, ha pubblicato sui social network la notizia che non avremmo mai voluto leggere.

Alessandro Baricco è affetto da leucemia mielomoncitica e dovrà sottoporsi a delle cure piuttosto importati. L’annuncio ha spiazzato tutti con il suo annuncio:

Alessandro Baricco ha spiegato che a donarle le cellule staminali sarà sua sorella con la quale ha già un rapporto meraviglioso: “A donarmi le cellule staminali sarà mia sorella Enrica, donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso. Molto altro non mi verrebbe da aggiungere. Forse, ecco, mi va ancora di dire che percepisco ogni momento la fortuna di vivere tutto questo con tanti amici veri intorno, dei figli in gamba, una compagna di vita irresistibile, e il miglior Toro dai tempi dello scudetto.”

Per il momento, lo scrittore si dedicherà solo alla famiglia e agli affetti più cari, lui stesso rimane ottimista e crede nel lavoro dei medici tanto da concludere così il suo post:

Sono cose, le prime tre, che ti cambiano la vita. La quarta certo non te la guasta. Insomma, la vedo bene. Per un po’ non contate su di me, ma d’altra parte non abituatevi troppo alla cosa perché i medici che si sono ficcati in testa di guarirmi hanno tutta l’aria di essere in grado di riuscirci abbastanza in fretta.