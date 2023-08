Alessandro Baricco rivela: “La leucemia è tornata, ora le mie condizioni sono buone”

Nel corso delle ultime ore Alessandro Baricco si è reso protagonista di un annuncio che sta facendo il giro del web e che ha allarmato non poco i suoi fan. Lo scrittore ha scelto i social per rivelare di essersi sottoposto ad un trapianto di midollo per via della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre.

Tramite un post social Alessandro Baricco ha rivelato di essere stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano dopo aver subìto un trapianto di midollo osseo a causa della leucemia mielomonocitica di cui soffre. Queste sono state le parole con cui lo scrittore ha dato l’annuncio:

Ho di nuovo una notizia da dare. Due giorni fa sono stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano dove nel reparto del Prof. Ciceri ho sostenuto un secondo trapianto del midollo (la malattia si era rifatta viva, ho dovuto farlo). Dicono i medici (l’equipe del Dott. Peccatori, tutti serenamente bravissimi) che è andata bene e che le mie condizioni sono buone.

In seguito lo scrittore ha aggiunto:

Quel che so io è che sono stati 41 giorni duri, ma ora è tutto fantastico. Ce l’ho fatta anche perché la mia compagna Gloria è una donna incredibile, la mia famiglia è fatta di gente tostissima e i miei amici non mi hanno mai lasciato solo. Oh, come vi ringrazio tutti quanti. Adesso mi rimetto in piedi guardando alberi secolari, che, come mi hanno insegnato Coccia e Mancuso, sanno vivere meglio di noi.

Per poi concludere: