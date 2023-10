Alessandro Basciano, il manager dell’ex gieffino rompe il silenzio e rivela: “Ha visto Luzma 4 volte”

La fine della storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è uno degli argomenti più chiacchierati di questi ultimi giorni. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno rivelato le loro verità nel salotto di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Nelle ultime ore si è esposto su questa vicenda anche Benji Costantino, manager di Alessandro Basciano: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Benji Costantino, manager di Alessandro Basciano, ha rotto il silenzio in merito ad una delle vicende più chiacchierate di questi ultimi giorni: la fine della storia d’amore tra l’ex gieffino e Sophie Codegoni. Benji, in un’intervista rilasciata a Casa Sdl, ha svelato la sua verità dichiarando che:

E, continuando, il manager di Alessandro Basciano ha poi aggiunto:

Negli ultimi due mesi la situazione era peggiorata, come lei stessa aveva dichiarato a proposito della crisi. I problemi si prolungavano da tempo. Come ha dichiarato anche lei, in un periodo lui andava sotto casa di lei, Sophie non gli apriva e lui era costretto a dormire in macchina. A un certo punto, tutti abbiamo perso lucidità. Dopo quattro giorni dopo una storia così importante non è stato carino andare subito sui social e in tv a parlare di una rottura. Perché erano passati pochi giorni ed era meglio metabolizzare.

A questo punto Benji Mascolo ha parlato del presunto tradimento di Alessandro Basciano, rivelando che:

Infine, concludendo, Benji Costantino ha aggiunto:

Non eravamo soli, eravamo sempre in gruppo. Io inizio a pensare che eventualmente l’avrei potuta far lavorare anche in Italia. E iniziamo a capire che con un gossip con un personaggio la sua entrata in Italia sarebbe stata più facile. L’idea era di introdurla nel mercato italiano. Per me Ale è come un fratello ma durante le loro liti ho sempre difeso Sophie. La foto di Luzma con Ale l’ha fatta una ragazza di Napoli.