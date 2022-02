Sorpresa ieri in puntata al Grande Fratello Vip per Alessandro Basciano che ha potuto incontrare la sorella Giorgia Nicole. Il ragazzo nei giorni scorsi ha avuto dei momenti di sconforto arrivando anche a tentare di aprire la porta rossa per andarsene via dopo l’ennesimo litigio avuto con Sophie Codegoni.

“Fuori va tutto bene, devi stare tranquillo. Cerca di concentrarti sul tuo percorso che ho visto che ci sono stati tanti alti e bassi e non è bello perché sta uscendo solo questa parte fuori. Io non ho niente contro te e Sophie, anzi mi piacete molto quindi non ti fare pensieri di questo genere. Stai tranquillo” – ha esordito la ragazza.

A riguardo poi suo figlio che lo guarda da fuori ha detto: “Mamma e papà ti vedono e anche Niccolò ti vede e sente tutto, quindi ti raccomando. Poi mi raccomando non stare solo con Sophie, non vi isolate, fate anche gruppo con gli altri”.

Poi è arrivato anche l’incontro con Sophie Codegoni a cui ha ribadito di non aver voluto dire cose negative nei suoi confronti. “Non ho niente contro di voi, ma cercate di non litigare e state con gli altri, provate a fare gruppo anche se non tutti sono vostri amici” – il suo consiglio.

“Pensavo ci fosse troppa differenza di età tra i due, poi ho visto che Sophie è molto matura per la sua età” – ha specificato Giorgia Nicole.

Chi è la sorella di Alessandro Basciano

La sorella di Alessandro Basciano è un volto noto dello spettacolo avendo partecipato a vari programmi. Qualche anno fa la vedemmo a Ciao Darwin 7 la Resurrezione, durante lo spazio dedicato ai viaggi nel tempo.

Ha avuto un fidanzato importante tempo fa, visto che è stata con Jack Vanore, ex tronista ed opinionista di Uomini e Donne.