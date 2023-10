Come un fulmine a ciel sereno, qualche giorno fa Sophie Codegoni aveva annunciato la rottura definitiva con il fidanzato, Alessandro Basciano. Il ragazzo che da qualche giorno si trova ricoverato in ospedale, nei giorni scorsi ha risposto alla sua ex.

Durante la diretta, il ragazzo aveva voluto fortemente sottolineare come in realtà, lui non ha mai tradito Sophie. Inoltre, ha voluto smentire tutte le accuse che gli sono state addossate dalla sua ex ragazza.

Ma nonostante questo, a quanto pare, molti fan dei due influencer, hanno iniziato ad insinuare un possibile avvicinamento con un’altra ragazza. Quest’ultima è apparsa più volte con Gianluca Costantino, e l’accusato di tradimento Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano, la presunta amante rompe il silenzio: le sue dure parole

Molti post hanno iniziato a circolare attraverso i social, con il quale non è stato accusato solo il ragazzo additato con epiteti poco educati, ma anche la ragazza, presto adocchiata all’interno dei vari social.

Un utente ha scritto: “Caro Basciano ecco con chi eri a cena ieri sera ma Gianluca ti ha smascherato, però Sophie che ha le pa**e si è vista. Lei è stata a Mikonos quest’estate, te e il clown avete fatto un giro? Sei uno schifo, l’arcobaleno, vediamo stasera lo schifo”.

Seguito poi da altri utenti: “Ma guarda chi c’è alla serata di Ale l’amica di Gianluca e pure in console, ora si capisce perché sta sempre a Milano Basciano”. “Quella bella amica di Gianluca, cosa ci fa insieme a Basciano?”.

Infine, qualcuno ha iniziato a vestire il ruolo di detective: “Ginevra Lamborghini è fidanzata con Edoardo Casella. Quindi non è lei. Basciano è stato paparazzato con una bionda all’aeroporto e poi con un’amica di Gianluca”.

Presto i fan della coppia, che non hanno accettato la divisione tra Sophie e Basciano, hanno dato il via ad una vera caccia alla donna. Ben presto, si è scoperto il suo profilo ufficiale e che la giovane si chiama Federica.

Dopo i molti insulti e accuse poco delicate, la giovane ha voluto smentire la relazione che le è stata cucita addosso dai social con Basciano. Inoltre, ha anche confessato che lei ha una frequentazione con Gianluca Costantino.

“Vorrei replicare a queste false insinuazioni nate in questi ultimi giorni e che mi coinvolgono spiacevolmente. Premesso che sono basita su come certe persone possano inventare storie senza alcun fondamento, ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino ci frequentiamo”.

“Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità” termina la ragazza.