Alessandro Basciano, la sorella del deejay rompe il silenzio: “Finti tradimenti, indagate…”

Sembra non finire mai lo scandalo sulla rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Questa volta, a voler dire la sua è la sorella di Alessandro, che ha deciso di intervenire attraverso i social, per dare la sua versione dei fatti.

Ciò che è accaduto intorno alla loro storia, negli ultimi giorni, ha dell’incredibile. Tutto è partito dall’intervista esclusiva di Sophie a Verissimo, in cui ha raccontato tutta la verità sulla relazione ormai conclusa.

Ha parlato di presunti tradimenti avvenuti anche durante la sua gravidanza, ma ciò che ha conferma da più persone, è il tradimento avvenuto ad Ibiza. Proprio dove pare abbia avuto un incontro con una delle sue ex.

Basciano, la sorella di Alessandro rompe il silenzio: “Finti tradimenti, indagate…”

Sophie ha anche raccontato di come lui non sia mai stato gentile e educato con lei, insultando sia lei che sua madre, nei momenti di rabbia. Si è poi parlato di discussioni sul posto di lavoro, divieti e di un fatto ben più grave.

A quanto pare, durante il momento del parto, pare che Basciano sia andato a riposare lasciandola da sola. Come molti si aspettavano, dopo questa intervista molto forte, Alessandro ha subito risposto, ma attraverso il suo avvocato.

Infine, ha voluto prendere parola in difesa di Alessandro, sua sorella che, attraverso i social a esprimere il suo pensiero e la sua versione dei fatti. Anche la pagina Instagram MondoReality ha voluto dire la sua.

Difatti, ha pubblicato un vecchio video in cui Sophie e Alessandro erano ancora al Grande Fratello, e Sonia Bruganelli aveva ripreso a gran voce Basciano per il modo in cui trattava Sophie. Molti commenti sotto il video davano appunto ragione all’opinionista.

Tra i commenti però, è spuntato quello di Giorgia Nicole Basciano, sorella di Alessandro intervenuta in sua difesa. Il commento da lei lasciato è il seguente: “Ma io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qua si parlava di un reality e di alcuni comportamenti dentro al GF finiti lì”.

“Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono, sono due cose diverse. Quindi di che parliamo? Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato, è un altro argomento proprio”.

La sorella di Basciano termina affermando: “Ora basta scrivere cazzate quando non si sanno le cose. Giudicate sempre senza saper la realtà. Con i fatti in mano si dicono le cose, ricordatevelo. Ricordatevi sempre quello che era successo con altri VIP lasciati in televisione. Stesse scene finte. Quindi scrivete cose reali dove voi avete visto i fatti. Al posto vostro cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale. Voi siete bravi nel trovare le cose, indagate…”.