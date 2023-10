Alessandro Basciano, l’amico parla dello schiaffo: “Colluttazione fisica con me”

Dopo le accuse shock mosse da Sophie Codegoni nei confronti di Alessandro Basciano a Verissimo, Benjy Costantino ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nel dettaglio l’amico e manager di Basciano.

Nel corso delle ultime ore, sono emersi nuovi retroscena sulla separazione burrascosa tra l’ormai ex coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Questa volta, a parlare è stato Benjy Costantino, amico e manager dell’imprenditore.

In occasione di un’ospitata a “Casa SDL”, il diretto interessato ha svelato la verità su quanto è accaduto a Mykonos facendo alcuni chiarimenti in merito allo schiaffo che il suo amico avrebbe dato alla Codegoni:

Delle cinque date che abbiamo fatto a Mykonos una volta è venuta anche lei. Sophie ha citato questo episodio molto grave. Lei è venuta in questa data e siamo stati due giorni. Io avevo organizzato una cena in un bellissimo posto solo per loro due. Lui si esibiva dalle 20 alle 21:30 e alle 22 avevo organizzato questa cena. Il set è stato posticipato e lui ha iniziato a suonare più tardi. Il responsabile del posto che avevo prenotato per la cena mi chiama e mi dice ‘non posso tenerti il tavolo troppo tempo, bisogna che ti sbrighi a farli venire.

L’uomo ha spiegato che Alessandro Basciano avrebbe assunto un atteggiamento violento nei propri confronti e non nei confronti di Sophie Codegoni. Dunque, alla base della questione ci sarebbe stato un vero e proprio malinteso che avrebbe portato i due amici a rendersi protagonisti di una lite che poi è sfociata in una “colluttazione fisica“:

Eravamo tutti allegri perché avevamo bevuto. Sophie mi dice ‘accompagnami in camera così inizio a prepararmi’. Io le dico ‘sei sicura?L’hai detto ad Ale?’. Perché dal Tropicana per arrivare alle suite ci sono 10 minuti a piedi e lei forse non voleva andare da sola. Poi c’è stato un malinteso. Ale pensava che sarei tornato da lui per chiudere il set. Lui pensava che sarei tornato giù a prenderlo e a portarlo in camera. Così non è stato e c’è stata questa incomprensione.

Con queste parole l’amico di Basciano ha concluso il suo discorso sperando di mettere una pietra sopra ai gossip in modo definitivo: