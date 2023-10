Alessandro Basciano: le prime parole dopo la rottura con Sophie Codegoni

Dopo l’annuncio della separazione diffuso da Sophie Codegoni sui social, Alessandro Basciano ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto condividere la sua versione dei fatti insieme a tutti i suoi fan.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A distanza di un anno dalla proposta di matrimonio sul red carpet della mostra del cinema di Venezia, la coppia ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione.

A diffondere l’annuncio è stata la modella attraverso il suo profilo Instagram. Dopo alcuni giorni di silenzio, anche l’ex gieffino ha parlato in merito alla rottura e ha fatto un appello per proteggere la privacy di sua figlia.

Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia in una foto pubblicata su Instagram in cui lui stesso si mostra in un letto di ospedale attaccato ad una flebo:

Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delidato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e sopratutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione.

Sophie Codegoni: l’annuncio della separazione con Alessandro Basciano

Pochi giorni, Sophie Codegoni ha annunciato la separazione con Alessandro Basciano. Le voci su una presunta crisi si facevano sempre più insistenti sui social a ma a confermare il tutto ci ha pensato l’influencer. Nel dettaglio, la modella ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram in cui ha fatto intendere che il motivo della rottura sia da rintracciare in un presunto tradimento: