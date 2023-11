Alessandro Basciano prende una drastica decisione dopo l’addio e Sophie Codegoni: “Cosa ho deciso di fare…”

Ancora una volta Alessandro Basciano è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di un annuncio che sta facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Tramite un annuncio condiviso sulla sua pagina Instagram, Alessandro Basciano ha rivelato la drastica decisione presa dopo la separazione da Sophie Codegoni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti rivelato di voler lasciare l’Italia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso.

E, continuando con il suo discorso, Alessandro Basciano ha poi aggiunto:

Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia. La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano. Forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza. O forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Purtroppo è stato tutto un senso unico. Mi manca. Mi manca tutto, Ale.

Sono stati molti coloro che hanno inviato messaggi di affetto e vicinanza all’ex concorrente del Grande Fratello Vip per quanto successo. Sophie Codegoni è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare quanto scritto dal suo ex compagno. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata.