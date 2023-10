Dopo la notizia della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, molti hanno iniziato a chiedersi la motivazione. Vista la proposta di matrimonio, la convivenza e la ricerca di un figlio, i fan non comprendevano questa scelta.

Pochi giorni fa invece, Fabrizio Corona è intervenuto dichiarando a tutti che Alessandro Basciano avrebbe tradito Sophie con una sua ex fiamma. Poi l’intervista a Verissimo in cui Codegoni dichiara di sapere con chi è stata tradita.

A quanto pare, i colpi di scena non sono finiti. Infatti, anche Guendalina Canessa, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha attaccato duramente Alessandro Basciano. I due non si sono di certo risparmiati, nel botta e risposta e di certo, neanche questa volta. Ecco cosa è accaduto.

Alessandro Basciano replica alle parole di Guendalina Canessa: “Mi chiederai scusa”

Guendalina Canessa, dopo l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha commentato il tutto invitando Basciano a chiedere subito scusa a Sophie Codegoni, dopo il tradimento fatto. Le parole dell’influencer sono state riportate dalla pagina “Iosonoscioccobasita”.

Le parole di Guendalina sono state: “Ah lei cattiveria? Lei??? Tu puoi fare solo una cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più niente. Fallo almeno per la vostra bambina, se sei un uomo”.

Questa sarebbe la risposta che la Canessa ha dato alla dichiarazione fatta da Alessandro dopo la puntata di verissimo, nel quale Sophie Codegoni ha raccontato i tradimenti e dei modi con il quale veniva trattata.

Alessandro, ha subito risposto al commento di Guendalina, dicendole: “Falla finita che parli sempre a caso e non sai nulla. Poi le scuse le vieni a fare te“. Ciò che ha fatto scatenare Guendalina ed il web intero è stata la replica di Basciano all’intervista.

Precisamente, Alessandro Basciano sarebbe intervenuto nella questione assieme al suo avvocato, Leonardo D’Erasmo. “Per la cattiveria e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare)”.

“visto che non ha rispettato lei in primis, con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni”.

“non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria. Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E li saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro”. Sappiamo però, che Fabrizio Corona, non punta il dito senza avere le prove di ciò che dice.