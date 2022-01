Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continua a far parlare sia dentro che fuori dalla casa. Alessandro Basciano è l’ultimo arrivato in casa, ma sembra saperne già una più del diavolo.

Ieri, durante una riunione notturna in cui i gieffini hanno parlato del triangolo amoroso Alessandro Basciano ha confessato delle cose che gli altri non sapevano, parlando di Soleil ha spiegato:

Ragazzi lei è un’attrice e a me ha detto che è entrata anche per avete un’opportunità lavorativa. Come ha sfruttato la cosa Alex adesso vuole farlo lei ed è anche giusto. […] Poi io so quello che è successo tra Ale e Sole. Certo che so tutto, no, non me l’ha detto Sole, ma Delia. Mi ha raccontato lei le cose, ma lo sanno quasi tutti. A me l’ha detto nell’orecchio. Non posso dirlo qui davanti, però non lo so soltanto io. In ogni caso a parte quello che hanno fatto di notte secondo me Alex non ama né Soleil, né Delia, lui adora questo momento di esposizione mediatica grande. guardate che di questa cosa ne parleranno ovunque.