Alessandro Basciano torna a Verissimo: “Mai dato uno schiaffo a Sophie, ecco la verità”

Alessandro Basciano è tornato a Verissimo per replicare di nuovo alle dichiarazioni di Sophie Codegoni. Nello studio di Silvia Toffanin l’imprenditore ha affermato di non aver mai dato uno schiaffo alla sua ex fidanzata. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Il botta e risposta tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni va avanti ormai da giorni. A distanza di circa una settimana dall’intervista rilasciata dall’ex tronista a Verissimo, Alessandro Basciano ha deciso di presentarsi di nuovo nello studio di Silvia Toffanin per esprimere pubblicamente la sua versione dei fatti.

In merito alle dichiarazioni choc rilasciate da Sophie Codegoni nelle settimane precedenti, Basciano ha affermato:

Poteva venire qui senza entare nel dettaglio, non è nemmeno così convinta delle prove che ha, non c’è una prova che io possa averla tradita, in quel video ho sbagliato ma non c’è un tradimento fisico, può solo essersi sentita tradita sulla fiducia.

Successivamente, si è soffermato sulle accuse di aggressione che ha ricevuto da parte della mamma di sua figlia. Alessandro sostiene di non aver mai dato uno schiaffo a Sophie e di non aver mai assunto nessun tipo di atteggiamento violento nei suoi confronti. Queste sono state le sue parole:

Mai dato schiaffo. o ero geloso ma sono contro la violenza, sono stato aggressivo verbalmente, ed è comunque sbagliato perchè anche le parole fanno male, ma non ho mai usato la violenza fisica.

Alessandro Basciano sul presunto tradimento

Infine, ha parlato in merito al presunto tradimento di cui lui stesso è stato accusato: