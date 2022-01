Alessandro Basciano vuole parlare con un prete al Grande Fratello VIP: ecco perché

Nella casa del Grande Fratello ne succedono davvero di tutti i colori. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni proprio non vogliono smettere di litigare e l’atra sera è successo qualcosa di veramente sopra le righe.

Alessandro Basciano si è arrabbiato perché Sophie Codegoni ha parlato con Delia Duran dopo che quest’ultima ha nominato il ragazzo alle nomination. L’uomo ha detto parole forti alla fidanzata e ha giurato sul figlio di non dormire più con lei.

Ora i rimorsi si fanno sentire e ha chiesto di parlare con un prete per scongiurare questa promessa:

Vorrei parlare con un prete. Che ci vuole, ci sarà un sacerdote qui vicino no? Penso che possono farmi parlare con uno di loro che mi aiuti. Basta anche un colloquio via voce che mi faccia sentire libero. Non c’è mai stata in tutte le edizioni una cosa così, però mi farebbe stare meglio.

I coinquilini non hanno preso con la stessa serietà la proposta del ragazzo e hanno commentato: “Che ci vuole, siamo a Roma c’è il Vaticano. Sai com’è a sto punto forse passa pure il Papa. Secondo noi il GF o Alfonso possono chiedere aiuto anche a Papa Francesco. Scusaci se ridiamo, ma è un po’ strana come richiesta. Dai non importa stai tranquillo.”

Anche Sophie Codegoni era al corrente della situazione tanto che ha raccontato tutte alle sue amiche: