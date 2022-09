Alessandro Borghese e il figlio mai conosciuto: “Mi piacerebbe incontrarlo”

Nelle scorse ore il nome di Alessandro Borghese è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Nonostante lo chef viva il suo privato nel massimo della riservatezza e lontano da quella luce dei riflettori a cui è esposto costantemente, di recente il gossip si sta occupando molto di lui. Scopriamo insieme il motivo.

Qualche anno fa Alessandro Borghese aveva svelato l’esistenza di un figlio, avuto prima dell’arrivo dell’attuale moglie Wilma Oliverio. Di recente lo chef ha svelato che oggi il ragazzo ha 16 anni e di occuparsi di lui solamente dal punto di vista legale. Nonostante ciò, grande è il desiderio di incontrare, un giorno, il ragazzo.

A riguardo, sono state queste le parole di Alessandro Borghese in un’intervista rilasciata al giornale ‘Il Messaggero’:

Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno […] Da giovane non mi fidanzavo mai, però ero molto sportivo. Ho saputo di questo figlio solo molto tempo dopo la sua nascita. E purtroppo non ho mai avuto l’opportunità di vederlo. In futuro, chi lo sa? Lui ora vive all’estero.